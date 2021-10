Einbrecher machen Beute in Häusern in Günzburg und Burgau

Zu zwei Wohungseinbrüchen in Wohnhäusern in Günzburg und Burgau sucht die Polizei Zeugen. In die Anwesen wurde beide in der Dunkelheit eingebrochen.

Den ersten Einbruch versuchen die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg aufzuklären. In der Wagnergasse wurde in ein Wohnhaus im Zeitraum vom Freitag, 1. Oktober 17 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr wurde eingebrochen. Derzeit steht noch nicht fest, welche Gegenstände entwendet wurden. Die unbekannten Personen verursachten bei dem Einbruch einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen.

Diebe nahmen in Burgau zwei Tresore mit

In Burgau wurde ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in der Christoph-von-Schmid-Straße eingebrochen. Nach dem Aufwuchten einer Kellertüre drangen die unbekannten Personen in das Gebäude ein und durchsuchten das Untergeschoss. Sie transportierten zwei Standtresore ab, und fuhren diese mit einem Leiterwagen des Hausbesitzers zu einer nahegelegenen Wiese. Dort versuchten sie, die Tresore zu öffnen, was aber nicht gelang. Das Diebesgut blieb anschließend in der Wiese liegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Brugau unter Telefon 08222/96900. (AZ)