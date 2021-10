Cannabis im Wohnzimmerschrank: 22-Jähriger wollte Schlafstörungen bekämpfen

Plus Ein 22-Jähriger sagt, er wollte mit seinem Cannabis Schlafstörungen behandeln. Der junge Mann landet jetzt nicht nur wegen Drogenbesitzes vor Gericht.

Eine Cannabisplantage im Wohnzimmerschrank: die entdeckten Polizisten der Krumbacher Inspektion bei einem 22-Jährigen. Aber erst, nachdem der junge Mann aufgegeben hatte, die Ordnungshüter massiv am Betreten der Räume zu hindern. Mit dem Drogenanbau wollte der Angeklagte Geld für Medikamente sparen, die er wegen seiner Schlafstörungen verschrieben bekommen hatte. Wegen Drogenbesitzes und Widerstands wurde der 22-Jährige vom Schöffengericht Günzburg zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.