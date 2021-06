Corona-Folgen: Günzburgs OB Jauernig kritisiert Finanzminister Olaf Scholz

Günzburgs OB Jauernig übt Kritik an Bundesfinanzminister Scholz. Die Steuerschätzung mache deutlich: Die Städte bräuchten Unterstützung von Bund und Ländern.

Einbrüche bei den Steuereinnahmen als Folge von Corona werden auch nach der Pandemie noch über mehrere Jahre die kommunale Handlungsfähigkeit bedrohen. Das belege die aktuelle Steuerschätzung vom 12. Mai. Damit die Kommunen handlungsfähig bleiben und kommunale Investitionen nicht einbrechen, seien schnelle und entschiedene Hilfen von Bund und Ländern dringend notwendig. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) kritisiert in diesem Zusammenhang Bundesfinanzminister und Parteifreund Olaf Scholz, der signalisierte, die neuerlichen, teils gravierenden Steuerausfälle der Städte nicht mit Bundesmitteln kompensieren zu wollen.

Dessen Hinweis, es sei zuallererst Aufgabe der Bundesländer, durch zusätzliche finanzielle Unterstützung die Haushaltslage der Kommunen zu verbessern, lässt der Oberbürgermeister dabei nicht gelten. Das Land Bayern, so Jauernig in einer Pressemitteilung der Stadt, habe bereits seine Bereitschaft veröffentlicht, seinen Städten grundsätzlich beizustehen. Zu Recht werde vom Freistaat aber auch eine Beteiligung des Bundes an den durch die Pandemie bedingten gigantischen Mindereinnahmen gefordert. Das "Schwarze-Peter-Spiel" müsse sofort beendet werden.

In Günzburg herrscht Angst vor dem Ansetzen des Rotstifts

Vergangenes Jahr hätten Bund und Länder die Gewerbesteuerausfälle der Städte und Gemeinden mit 12,4 Milliarden Euro schnell und unkonventionell ausgeglichen. So seien die Haushalte der Städte und Gemeinden erfolgreich stabilisiert worden und die Investitionen seien auf hohem Niveau geblieben. Der Deutsche Städtetag habe Bund und Länder aufgefordert, auch in diesem und dem kommenden Jahr gemeinsam mit den Ländern die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer zu kompensieren und dafür zu sorgen, dass die kommunalen Investitionen stabil bleiben.

Dieser Forderung schließt sich Gerhard Jauernig uneingeschränkt an: „Für Günzburg gilt: Ohne schnelle Hilfe von Bund und Land wird bei uns der Rotstift herrschen. Wir würden zu kurzfristigen Sparmaßnahmen gezwungen, die auf lange Sicht unserer Stadt Schaden zufügen. Das kann niemand wollen!“ An die Adresse der örtlichen Bundestags- und Landtagsabgeordneten richtet Jauernig, der auch Vorsitzender des bayerischen Städtetags in Schwaben ist, folgenden Appell: „Ohne Hilfe von Bund und Land werden unsere schwäbischen Städte die coronabedingten Haushaltsprobleme nicht ohne Schaden bewältigen können. Ich fordere Sie auf, sich im Bundestag beziehungsweise im Landtag für eine Kompensation der Steuermindereinnahmen einzusetzen - für starke schwäbische Städte und für die Menschen, die darin leben.“

Zukunftsinvestitionen müssten in Günzburg auf den Prüfstand kommen

Die dramatische Entwicklung bei den Steuereinnahmen mache auch vor Günzburg nicht halt. Dies zeige der Vergleich zwischen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2019 und dem aktuellen Planungsstand auf Basis der jüngsten Steuerschätzung. Während die Stadt vor der Corona-Pandemie in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 noch mit einem Gewerbesteueraufkommen von 12,7 Millionen Euro rechnen konnte, wird diese Erwartung um 3,9 Millionen Euro nach unten korrigiert. Und selbst dann blieben Risiken, dass das Ergebnis schlechter ausfällt als erwartet.

Die Stadt Günzburg rechnet aktuell mit einem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen für 2021 von 8,2 Millionen Euro. Vergleichbares gilt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. „Anstelle von ursprünglich 13,1 Millionen Euro rechnen wir jetzt nur noch mit einem Aufkommen von 12,2 Millionen Euro – das ist ein Einbruch von 0,9 Millionen Euro. Aus dem kommunalen Finanzausgleich können wir im Vergleich zu den ursprünglichen Erwartungen auch keine Mehreinnahmen erhoffen. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einnahmen um rund 1,6 Millionen Euro“, betont Oberbürgermeister Jauernig.

Ohne eine Unterstützung von Bund und Ländern steht auf dem Prüfstand, welche dringend notwendigen Zukunftsinvestitionen verschoben oder gar ganz aufgegeben werden müssten. (AZ)

