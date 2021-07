Günzburg

vor 17 Min.

Corona-Testzentrum im Günzburger Forum schließt

Angesichts der niedrigen Corona-Inzidenz und der damit weggefallenen Testpflicht in vielen Bereichen schließen viele Testzentren. So auch in Günzburg.

Das Schnelltestzentrum im Forum am Hofgarten in Günzburg, das von der Johanniter-Unfallhilfe betrieben wird, schließt zum Freitag, 9. Juli. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich im Testzentrum an der Kreisklinik Günzburg oder in der Apotheke Jaud im Ärztehaus, Lindenallee 4, auf Covid-19 testen zu lassen. (AZ)

