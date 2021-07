Corona hat auch die Werkfeuerwehr des BKH Günzburg belastet

Plus Ab Ende 2019 waren weder Lehrgänge, Weiterbildungen noch Übungen möglich. Ob die Werkfeuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen im September feiern kann, ist offen.

Die Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg hätte 2021 eigentlich allen Grund zu feiern. Am 29. September 1921 wurde sie als damalige „Anstaltsfeuerwehr“ aus der Taufe gehoben. Ob das 100-jährige Bestehen allerdings im Herbst entsprechend gewürdigt werden kann, ist aufgrund der Corona-Pandemie fraglich. „Eventuell verschieben wir die Feier auf Frühjahr 2022“, sagt Kommandant Tobias Hupfauer. Eine Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen.