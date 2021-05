Günzburg

09:00 Uhr

Coronaleugner erscheint nicht im Günzburger Gericht

Plus Der Mann hält sich stattdessen vor dem Gebäude auf, weil er keine Maske tragen will. Wie es am Amtsgericht Günzburg dann weiterging.

Von Julia Greif

Ein Krumbacher hätte sich jetzt vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten müssen. Er weigerte sich aber, eine Maske zu tragen und blieb deshalb der Verhandlung fern.

Themen folgen