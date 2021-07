Günzburg

Das Legoland Günzburg baut für eine Millionensumme das Feriendorf um

Plus Eine große Veränderung wird das Legoland-Feriendorf in Günzburg erfahren. Vier neue Gebäude mit knapp 300 Betten entstehen. Dafür müssen andere Objekte weichen.

Von Michael Lindner

Vier Motels sollen im Legoland-Feriendorf Günzburg entstehen - so stand es auf der Tagesordnung des Günzburger Bau- und Umweltausschusses. Wer bei Motels an eher schäbige, stundenweise belegbare Unterkünfte mit zweifelhaften Ruf denkt, der irrt in diesem Fall. Das versichert Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie erklärt, was hinter dem ungeliebten Begriff steckt, was das für die Gäste bedeutet und wie teuer das millionenschwere Vorhaben ist.

