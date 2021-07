Günzburg

Das Rätsel um über 100 Jahre alte, exotische Speere in Günzburg

Plus Etwa 13.500 Kilometer trennen Papua-Neuguinea von Günzburg. Jetzt sind zwei Speere aus dem Inselstaat im Heimatmuseum aufgetaucht - nach fast 120 Jahren.

Von Michael Lindner

31 und 45 Zentimeter lang sind die beiden mysteriösen Objekte, die auf einem weißen Tuch im Heimatmuseum liegen. Museumsleiter Raphael Gerhardt und Mitarbeiterin Julya Berzen, die für die Inventarisierung zuständig ist, stehen neben den Gegenständen und können sich ein Grinsen nicht verkneifen. Sie sind glücklich und überrascht zugleich, was sie da vor sich haben und in wenigen Tagen den Besuchern des Heimatmuseums in Günzburg präsentieren können. Es sind zwei Waffen, die so einige Fragen aufwerfen und zugleich eine interessante Entdeckung sind.

