Günzburg/Deffingen

vor 48 Min.

Bürgerversammlung in Günzburg nach langer Pause unter freiem Himmel

Die erste Bürgerversammlung in Günzburg fand nach langer Pause unter freiem Himmel statt.

Auf der Bürgerversammlung in Deffingen wird das Thema Lärmschutz an der A8 angesprochen. Was Oberbürgermeister Jauernig dazu sagt.

Eine Bürgerversammlung in Zeiten von Corona zu organisieren, fordert von einer Stadtverwaltung Kreativität und Organisationstalent. Dies zeigte sich bei der kürzlich stattgefundenen Versammlung im Günzburger Stadtteil Deffingen, die unter freiem Himmel nach einem vorliegendem Hygienekonzept auf dem Außengelände des Feuerwehrgerätehauses stattfand. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig freute sich, endlich wieder bei einer Bürgerversammlung vor Ort sein zu dürfen: „Das Gespräch und die direkte Begegnung mit Menschen ist für mich einfach unersetzlich.“ Mit den anwesenden Mitgliedern des Stadtrats und der Verwaltung sowie 35 interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils Deffingen machte er sich vor der Versammlung auf zu einem einstündigen Rundgang. Bei der Bürgerversammlung unter freiem Himmel informierte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig über aktuelle Themen. Foto: Stefan Baisch/stadt Günzburg Das Stadtoberhaupt informierte bei der Open-Air-Versammlung über aktuelle Themen wie die Errichtung eines Mountainbike-Trails im Deffinger Stadtwald durch den DAV, die anstehende und geplante Erweiterung der Deffinger Feuerwache und die Investition in eine Stelenanlage auf dem Friedhof. Rund um den Autohof Deffingen sorgen Personen der Tuningszene für Ruhestörung Bürger sprachen die Lärmbelästigung und die damit einhergehende Ruhestörung an Abenden und Wochenenden durch eine Tuningszene rund um den Autohof Deffingen an. Der Oberbürgermeister sicherte den Anwesenden zu, dies beim nächsten Sicherheitsgespräch direkt mit der Polizeiinspektion zu bereden, um durch vermehrte Kontrollen und Präsenz der Beamten dieser Entwicklung entgegenzutreten. Unabhängig davon werde die Verwaltung prüfen, ob die Installation eines stationären Blitzers möglich sei. Zudem beauftragte er das Tiefbauamt zu sondieren, inwieweit durch bauliche Maßnahmen Geschwindigkeitsreduzierungen erreicht werden könnten. Ein weiteres Anliegen der Bürgerschaft ist der Lärmschutz an der A8 und der im Raum stehende Neubau der Zugtrasse entlang der Autobahn. Jauernig verwies darauf, dass er das Thema Lärmschutz für die Günzburger Stadtteile Deffingen, Wasserburg und Leinheim wiederholt beim Verkehrsministerium und bei der Autobahndirektion vorgebracht habe. Die bisherigen Reaktionen darauf seien vollkommen unbefriedigend. Als unerträglich bezeichnete er die Tatsache, dass die zuständigen Stellen dabei immer auf Berechnungen verwiesen, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens erfolgt seien. Die Lebenswirklichkeit, so Jauernig, sehe anders aus. Tatsächlich habe mit dem sechsspurigen Autobahn-Ausbau der Lärm spürbar und messbar zugenommen. Diese Messungen und damit einhergehende Schutzmaßnahmen forderte der Oberbürgermeister unter dem Applaus der Anwesenden erneut. Neue Bahntrasse könnte auch entlang der A8 verlaufen Was eine mögliche neue Bahntrasse angeht, erklärt er, dass es aktuell drei Varianten gebe, die untersucht werden. Eine davon führt auch entlang der Autobahn. Hier verwies Jauernig auf die Wohnbebauung nördlich der A8 und der südlichen Begrenzung durch den Freizeitpark bzw. das Gewerbeareal, welche eine Umsetzung der Trasse dort schwierig erscheinen lassen. Sollte diese Trasse favorisiert werden, müsse in diesem Bereich eine Tunnellösung erfolgen. Den in Deffingen ansässigen Vereinen, die seit Jahrzehnten gemeinsam das über den Stadtteil hinaus bekannte Gartenfest organisieren, sicherte der Oberbürgermeister unbürokratisch eine Unterstützung bei der Sanierung der in die Jahre gekommenen Infrastruktur zu. (AZ)

Themen folgen