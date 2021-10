Günzburg

07:00 Uhr

Die Bahnunterführung Auweg in Günzburg ist fast fertig

Nach langer Bauzeit wird die Bahnunterführung am Auweg in Günzburg Ende Oktober wieder für den Verkehr vollständig freigegeben.

Plus In Günzburg wird nach über zwei Jahren Bauzeit die Bahnunterführung am Auweg in wenigen Tagen freigegeben. Eine Gasexplosion und Kälte führten zu Verzögerungen.

Von Bernhard Weizenegger

Es ist ein völlig neues Erlebnis in Günzburg als Fußgänger durch die Unterführung vom Bahnhofsplatz/Schlachthausstraße zum Auweg Richtung Festplatz zu laufen. Fast taghell ist der breite Gehweg im Bauwerk unter der Bahnstrecke beleuchtet. Wer den alten Zustand kannte, wird sich an das unangenehme Gefühl erinnern, sich als Bahnpendler oder Volksfestbesucher in den Abendstunden durch das enge, dunkle Nadelöhr zu zwängen. Der Fußgängerweg war eng, schlecht beleuchtet und so niedrig, dass größere Personen den Kopf einziehen mussten. Und wenn ein Zug über die Brücke fuhr, dröhnte es dumpf in der Röhre.

