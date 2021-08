Die Kapelle Blech & Co spendet 1500 Euro an die Kartei der Not

Im Februar 2020 hatten sie mit ihrem Benefizkonzert den letzten Auftritt vor dem Lockdown. Zum 30-jährigen Jubiläum hat Blech & Co eine Live-CD veröffentlicht.

Die Musikkapelle Blech & Co hat 1500 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, gespendet. Ihr Benefizkonzert am 16. Februar 2020 im Forum am Hofgarten mit 540 Besuchern war bislang der letzte Auftritt der 20 Personen-Kapelle. Dafür hat die Gruppierung zum 30-jährigen Bestehen eine Live-CD herausgegeben. Zu klassischen böhmischen Stücken gibt es Live-Mitschnitte mit Gesang sowie moderne Interpretationen wie Halleluja, Perfect oder Let it go. Der Ulmer Berufsmusiker Hermann Heinle ist mit dem Bass-Solo Farmers Tuba vertreten.

Termin für das nächste Benefizkonzert in Günzburg steht

Der Termin für das nächste Benefizkonzert steht auch schon: Die Musiker sind zuversichtlich, dass sie am 13. März 2022 in Günzburg erneut im Forum am Hofgarten viele Besucher begrüßen dürfen, um ihre Freude am Musizieren zu teilen und damit Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Die Jubiläums-CD kann für 12 Euro unter www.blechundco.de oder info@blechundco.de bestellt werden. (AZ)