Die Ortsdurchfahrt Wasserburg hat jetzt ihren Segen

Am Dienstag wurde die Ortsdurchfahrt Wasserburg mit dem Segen von Stadtpfarrer Christoph Wasserrab und Günzburgs evangelischem Pfarrer Alexander Bauer offiziell eingeweiht – in nur kleinem Rahmen: mit Landrat Hans Reichhart und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sowie einem Vertreter des Landratsamts und der Stadtwerke.

Plus Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Straße im Günzburger Stadtteil Wasserburg offiziell eingeweiht worden. Warum der Segen auch eine Mahnung sein soll.

Von Peter Wieser

Bereits am 23. April war die Kreisstraße 18 im Bereich der Ortsdurchfahrt des Günzburger Stadtteils Wasserburg für den Verkehr freigegeben worden. Am Dienstag hat sie von Stadtpfarrer Christoph Wasserrab mit Günzburgs evangelischem Pfarrer Alexander Bauer nun auch ihren Segen erhalten – in einem durch Corona sehr kleinen Rahmen: Neben Landrat Hans Reichhart ( CSU) und Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig waren lediglich ein Vertreter des Landratsamtes und von den Stadtwerken zugegen.

