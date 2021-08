Die Polizei in Günzburg warnt: Plötzlicher Gewinn kann teuer werden

Die Polizei warnt vor unerwarteten Gewinnversprechen am Telefon. Dahinter verbirgt sich eine bekannte Betrugsmasche, die immer wieder Erfolg hat.

Die Polizei warnt erneut vor einer Variante des Trickbetrugs. Dabei versprechen unbekannte Personen am Telefon einen großen Gewinn, der aber schnell teuer werden kann. So bekam am Montagmittag ein Bürger aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Günzburg einen Telefonanruf, bei dem ihm gesagt wurde, dass er mehr als 30.000 Euro gewonnen habe. Im weiteren Verlauf des Gespräches erklärte ihm der Anrufer, dass der "glückliche Gewinner" vorab 900 Euro an Gebühren bezahlen müsse, um letztlich den Gewinn ausbezahlt zu bekommen. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und zeigte diesen bei der Polizei an. Diese Betrugsmasche ist hinlänglich bekannt und hat doch immer wieder Erfolg. Die Täter versuchen mit der Lüge eines angeblichen Gewinnes, dass die Geschädigten für angebliche Gebühren Bargeld überweisen oder entsprechende Gutscheine erwerben und die Codes der Gutscheine den Betrügern übermitteln. (AZ)