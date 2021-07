Die Polizei sucht Zeugen: Zwei Autos in Günzburg angefahren und geflüchtet

Erneut kommt es in Günzburg zu zwei Unfallfluchten. Verkehrsteilnehmer beschädigten Fahrzeuge und fuhren davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Beim ersten Fall wurde in Günzburg laut Polizei ein VW Passat angefahren und beschädigt, der am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Augsburger Straße abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Telefon 08221/9190 zu melden.

Auf dem Parkplatz der Kreisklinik in Günzburg passierte es

Der zweite Fall ereignete sich auf einem Parkplatz der Kreisklinik an der Lindenallee in Günzburg. Dort wurde laut Polizei auf den Stellplätzen gegenüber der Notaufnahme am Mittwoch zwischen 7.30 und 16 Uhr ein schwarzer Pkw der Marke VW Tiguan beschädigt. Vermutlich schlug der unbekannte Verursacher aus Unachtsamkeit die Fahrzeugtüre seines Wagens gegen den Tiguan. Anschließend entfernte auch er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern. Auch in diesem Fall bittet die Polizeiinspektion Günzburg um Hinweise. (AZ)