Die Volkshochschule Günzburg hat einen neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung der Volkshochschule Günzburg hat einstimmig den Günzburger Walter Lasar zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Walter Czech ab, der nach 15 Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte

Geschäftsführerin Petra Demmel legte den Geschäfts- und Kassenbericht für das Jahr 2020 vor, der - wie nicht anders zu erwarten - von Corona geprägt war. Allein an den Veranstaltungszahlen zeigt sich ein Rückgang von 41 Prozent auf immerhin noch 425 durchgeführte Vorträge, Kurse und Seminare, die Teilnahmezahlen gingen um 50 Prozent zurück, und die Anzahl der Doppelstunden um 46 Prozent. Bezogen auf die Kurseinnahmen machte das im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 160.000 Euro aus.

Dies konnte zum Teil aufgefangen werden durch spezielle staatliche Zuschüsse wie etwa Rettungsschirm und Soforthilfen, vor allem aber auch durch eigene Einsparmaßnahmen wie eine sofortige Kurzarbeit der Mitarbeitenden und Reduzierung der Ausgaben im Bereich Werbung oder Sachkosten. Parallel wurden die Online-Angebote ausgebaut.

Integrationskurse sind eine Stütze

Ebenso erwiesen sich die Integrationskurse als weitgehend sichere und bedeutende Stütze. Dennoch musste für das Jahr 2020 ein Defizit von rund 33.000 Euro verzeichnet werden, was in Anbetracht des mehrmonatigen Lockdowns - so war sich die Versammlung einig - durchaus als hinnehmbar einzuschätzen ist. Dies konnte Wolfgang Strehle in seinem Rechnungsprüfungsbericht ohne Einschränkung nachvollziehen.

Im Jahr 2021 feiert die Volkshochschule Günzburg ihr 75jähriges Jubiläum; Petra Demmel stellte die wichtigsten Veranstaltungen aus dem Bereich politische Bildung der vergangenen Jahrzehnte noch einmal vor und betonte diese als Alleinstellungsmerkmal der Volkshochschule.

Lasar ist neuer Vorsitzender

Die turnusgemäßen Neuwahlen, die souverän und launig von Ferdinand Munk und Ursula Seitz, den beiden Abgeordneten von Landkreis und Stadt im Vorstand, durchgeführt wurden, ergaben als neuen Vorsitzenden Walter Lasar, als stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Berthold Lipp und als weitere stellvertretende Vorsitzende und Vertreterin der Außenstellen Edith Nowotny. Als Schriftführerin wurde Elisabeth Bacherle bestätigt. Neu in den Beirat, dem alle Außenstellenleiterinnen und -leiter kraft Amtes angehören, wurden Professor Dr. Klaus Kellner, Andreas Mugler, Birgit Rembold und Romy Struck sowie als Schulvertreter Ralf Klügl von der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg gewählt.

Nicht mehr kandidiert hatten für dieses Gremium Alois Bäuchl, Andreas Finken, Alfred Geißler und Ursula Kliem (Altenheime). Dr. Berthold Lipp dankte allen für ihre zum Teil jahrzehntelange Unterstützung der Volkshochschule Günzburg. Walter Czech, der bei der Sitzung nicht anwesend sein konnte, wird noch gesondert in kleinem Kreis verabschiedet werden.

Dr. Berthold Lipp wurde ausdrücklich für die Übernahme des Vorsitzes und für seinen unermüdlichen und engagierten Einsatz in den letzten 15 Monaten gedankt. Christine Stöffel leitet seit 15 Jahren die Außenstelle in Burtenbach; an der Sitzung konnte sie wegen einer eigenen Kursverpflichtung nicht teilnehmen. In Abwesenheit erhielt sie vom Verband für ihre Arbeit eine Dankurkunde und die Ehrennadel in Bronze.

Goldene Nadel für Romy Struck

Nach 25-jähriger Betriebszugehörigkeit trat Romy Struck im Sommer in den Ruhestand. Die Goldene Nadel des Bayerischen Volkshochschulverbands, ein kleines Schmuckstück der Volkshochschule und ein Fotobuch vom Team zur Erinnerung an die gemeinsame bewegte Zeit in der Volkshochschule Günzburg waren äußere Zeichen der Wertschätzung für die verdiente Mitarbeiterin und Kollegin.

Nach 25 Jahren haben Berthold Lipp und Petra Demmel Romy Struck in den Ruhestand verabschiedet. Die ehemalige Mitarbeiterin bleibt der Volkshochschule aber als Ehrenamtliche verbunden. Foto: Nathalie Charlet, Vhs Günzburg

In Ihrer Abschiedsrede gab Struck einen aufschlussreichen Überblick über die verschiedenen Stationen ihrer Zeit bei der Volkshochschule, angefangen von der ersten Phase unter beengten Verhältnissen im Rathaus bis hin zu den lang ersehnten eigenen Räumlichkeiten im Haus der Bildung und dem immer größer werdenden Angebot an Kursen, Vorträgen, Betriebsbesichtigungen und Fahrten. Sie äußerte am Ende ihren Herzenswunsch, dass in baldiger Zukunft die Renovierung der Toiletten im Haus der Bildung in Angriff genommen werden möge. Als neu gewählte Beirätin wird sie der Volkshochschule Günzburg im Ehrenamt verbunden bleiben und interessiert an allen weiteren Entwicklungen teilhaben.

Vhs: was der neue Vorsitzende will

Die Richtung dieser Entwicklungen wird der neue Vorsitzende Walter Lasar in Zukunft verantworten. Der sozial engagierte, kultur- und sportbegeisterte 60-Jährige, der beruflich als Filialleiter einer Privatbank tätig ist, betonte in seiner Dankesrede, wie sehr das Wohlergehen jedes Einzelnen von Bildung abhängt, dass ihm die Zusammenarbeit mit dem Volkshochschule-Team besonders am Herzen liege und er den positiven Spirit, der in der Günzburger Volkshochschule herrsche und der auch im Laufe der ganzen Versammlung zu spüren gewesen sei, gerne weitertragen möchte. (AZ)