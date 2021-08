Die fertigen Ergotherapeuten haben bereits eine Arbeitsstelle

Die Gesundheitsberufe sind gefragt am Arbeitsmarkt. So wurden die Absolventen der Fachschule für Ergotherapie mit guten Aussichten ins Berufsleben verabschiedet.

Frisch geprüfte Ergotherapeutinnen und ein Ergotherapeut halten nun ihre Abschlusszeugnisse in den Händen und können ins Berufsleben starten. Nach einer anspruchsvollen dreijährigen Ausbildung, die durch die Schutzmaßnahmen an Schulen wegen der Corona Pandemie zusätzlich erschwert war, legten die jungen Menschen ihre Prüfungen ab. Unter dem Prüfungsvorsitz der Regierung von Schwaben mussten die Absolventen schriftlich, mündlich und praktisch unter Beweis stellen, dass sie den Beruf der Ergotherapeuten ausüben können.

Ergotherapeuten sind auf dem Arbeitsmarkt begehrt

Auf dem Arbeitsmarkt sind Ergotherapeuten begehrt. Die Bundesagentur für Arbeit berichtet, dass im Bereich der Therapieberufe eine zu besetzende Stelle im Jahr 2020 durchschnittlich 191 Tage vakant war. Viele Absolventen der Berufsfachschule für Ergotherapie der Bezirkskliniken Schwaben am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg haben bereits während der praktischen Ausbildung Stellenangebote erhalten. Beste Aussichten also, dass die jungen Ergotherapeuten demnächst Menschen jeden Alters in Kliniken, Praxen für Ergotherapie oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens dabei unterstützen, Handlungsfähigkeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.

Diese Auszubildenden wurden als Ergotherapeuten verabschiedet:

Svenja Boscher, Ida Eberlein, Simone Endreß, Hanna Frey, Yvonne Göhringer, Griseldis Karlstetter, Anna-Lena Kick, Rebecca Klostermair, Britt Knobloch, Nikola Konrad, Leonie Krönert , Claudia Martin, Safiya Salem, Annina Scharfenberg, Jonathan Schmid , Alicia Seibold, Adina Strauß, Sophia Suiter, Denise Völpel, Marlene Zaepernick. Mit ihnen freut sich Schulleiterin Christiane Reiser.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch! (AZ)