vor 30 Min.

Günzburg: Die nächste Fraktion ist für ein Tempolimit

Die Fraktion GBL/Grüne will die Geschwindigkeit in den Stadtteilen beschränken. Das sind noch nicht alle Ziele.

„Der Start ist gelungen“ – so zieht die Fraktion von GBL/Bündnis90/ Die Grünen ein Fazit der ersten vier Wochen als drittstärkste Fraktion im Günzburger Stadtrat. In einer Videositzung legte die Fraktion den Fahrplan für die nächsten Monate fest.

„Wir haben bereits in der ersten Stadtratssitzung Kompetenz gezeigt beim nach wie vor wichtigsten Thema unserer Zeit: dem Klimaschutz und der Energiewende. Unsere detaillierten Vorschläge für ein innovatives städtisches Förderprogramm, das energieeffizientes, nachhaltiges Bauen effektiv unterstützt, wurden vollumfänglich in den Vorschlag der Verwaltung übernommen“, freut sich Stadtrat Martin Endhardt in einer Pressemitteilung. Die wichtigsten Themen für die Stadtratsarbeit der nächsten Jahre bleiben für die Fraktion der Klimawandel und die Energiewende.“ Deshalb haben wir die Fortschreibung unseres Klimaschutzprogramms und eine weitere Teilnahme am European Energy Award beantragt“, berichtet die Fraktionsvorsitzende Angelika Fischer.

GBL: Zu Energiewende gehört Verkehrskonzept

Zur Energiewende gehört ein Gesamt-Verkehrskonzept, welches die Straße zwischen Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern neu aufteilt. „Wir müssen nachhaltig mobil sein! Deshalb unterstützen wir den Vorschlag des UWB für ein Tempolimit in den Ortsteilen. Wir stellen uns allerdings ein gesamtstädtisches Tempolimit vor, das im Zuge der Entwicklung der Fahrradstadt 2025 ernsthaft zu prüfen ist“, sagt Stadträtin Birgit Rembold.

Ein weiteres Ziel der GBL/Grüne-Fraktion ist es, die Lebensqualität in der Stadt durch schön gestaltete Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität zu erhöhen. „Wir haben etliche kleine Plätze mit schönem Baumbestand, zum Beispiel an der Karl- Mengele-Straße, an der Ecke Krankenhaus/Ichenhauser Straße, die durch Gestaltung mit Bänken, aber auch durch Informationen über Art, Alter, Lebensweise und vor allem Wert dieser Bäume die Wertschätzung des vorhandenen Baumbestandes erhöhen können. Ein „Baumspaziergang“ durch die Stadt könnte in die Stadtführungen eingebaut werden“, schlägt Stadträtin Jutta Reiter vor.

Günzburg hat bereits viele insektenfreundliche Flächen

Stadtrat Bernhard Lohr hebt das Engagement der Stadt in Sachen Stadtgrün hervor. „Dank des sehr engagierten Stadtgärtners und seines Teams hat Günzburg schon viele, mit dauerhafter insektenfreundlicher Bepflanzung ökologisch sehr hochwertige Flächen. Grade wenn diese Flächen manchmal etwas wild aussehen, sind sie für die Biodiversität, deren Schutz wir durch Stadtratsbeschluss einen hohen Stellenwert eingeräumt haben, wichtig und wertvoll. Deshalb sollten wir auch Mut zu mehr Wildnis in unserem Wald wagen.“ (zg)

Lesen Sie auch:

UWB fordert Tempo 30 in allen Günzburger Stadtteilen

SPD will dauerhafte Blitzer

Tempolimit ja, Amtszeitbeschränkung nein

Wie groß sollen Ausschüsse des Stadtrats sein?

Themen folgen