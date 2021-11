Diebe oder Helfer: Männer knacken Fahrradschloss in Günzburg

Am Bahnhof Günzburg sägen zwei Männer ein Fahrradschloss auf. Die Polizei erwischt einen von ihnen. Der behauptet, das Rad gehöre einem Freund.

Die Günzburger Polizei ist am Freitag gegen 12.05 Uhr informiert worden, dass zwei Männer am Bahnhof in Günzburg am Fahrradunterstand das Schloss eines Fahrrads mit einem Winkelschleifer aufbrechen würden. Anschließend flüchteten die beiden mit dem Fahrrad, einem Mountainbike der Marke Rockrider.

Schloss von Fahrrad an Günzburger Bahnhof aufgebrochen

Einer der Männer konnte anhand seiner getragenen Jacke mit Firmenaufschrift identifiziert werden. Er gab an, dass das Fahrrad einem Freund gehöre und dieser lediglich seinen Schlüssel für das Fahrradschloss verloren habe. Ob das stimmt, muss laut Polizei noch ermittelt werden, da der vermeintliche Besitzer keine Rechnung oder einen anderen Eigentumsnachweis des Rades vorweisen konnte. (AZ)