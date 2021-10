Disko-Streit in Günzburg: Mann schlägt mit Kopf des Kontrahenten Scheibe ein

Brutal endete Sonntagnacht eine Auseinandersetzung zweier Männer vor einer Diskothek in Günzburg. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Günzburg sucht die Polizei dringend Zeugen. Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 3.20 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in Günzburg zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der die Heckscheibe eines wartenden Taxis beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter schlug den Kopf eines jungen Mannes gegen die Heckscheibe des Autos, sodass diese barst.

Taxifahrer sah möglicherweise den Täter fliehen

Der deutlich alkoholisierte Geschädigte konnte zum Täter keine Angaben machen. Als die Scheibe brach, sah der Taxifahrer eine männliche, etwa 180 cm große, korpulente Person davonlaufen. Ob es sich dabei um den Täter bei der Körperverletzung handelte, ist nicht bekannt. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. An dem Taxi entstand etwa 2000 Euro Sachschaden. Zeugenaussagen und Hinweise zum Täter werden bei der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)