Günzburg

vor 52 Min.

Donau-Steg und Straßenbahn: Viele Ideen für eine Landesgartenschau in Günzburg

Plus Erste Bürgerinnen und Bürger haben sich bei einem Internet-Forum beteiligt. Jetzt sind alle in Günzburg gefragt, ein mögliches Gartenschaugelände zu skizzieren.

Von Sandra Kraus

Ab sofort können sich alle an der Planung der möglichen Landesgartenschau in Günzburg beteiligen. Mit einem gut besuchten Online-Forum startete die Ideenfindung und die interaktive Karte, in die man seine Ideen die nächsten drei Wochen rund um die Uhr eintragen kann, sie wurde auf der Internetseite der Stadt live geschaltet. Günzburg steht mitten im Bewerbungsverfahren für eine Landesgartenschau in den Jahren 2028 bis 2032. Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Ursula Hochrein stellte den gut 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Online-Forums den groben Umriss einer Landesgartenschau in Günzburg vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

