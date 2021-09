Drei Männer überfallen am Samstagabend einen Mann mitten in Günzburg

Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend einen Überfall auf einen 29-jährigen Mann beobachtet haben. Drei Männer raubten ihn an der Jahnhalle aus und schlugen ihn im Hofgarten.

Mitten in Günzburg ist am Samstagabend ein 29-jähriger Mann Opfer eines Raubüberfalls geworden. Laut Polizei kam es in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr auf dem Parkplatz der alten Jahnhalle in der Jahnstraße zu einem körperlichen Übergriff dreier bisher unbekannter Täter. Sie drängten den Mann auf dem Parkplatz an die Fahrertüre eines geparkten Autos und schlugen ihn. Dann nahmen sie ihm seinen Rucksack weg, in dem sich eine Spielkonsole befand.

Passanten wurden zu Augenzeugen

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass unbeteiligte Passanten, die während des Angriffs zu ihrem geparkten Wagen kamen, Zeugen des Geschehens wurden. Die bislang unbekannten Täter erklärten diesen Passanten, dass es sich nur um „Spaß“ handeln würde. Danach zogen die drei Täter den Geschädigten am Hotel Vienna House vorbei in Richtung Hofgarten. Dort kam es in einem Pavillon nochmals zu einer Körperverletzung an ihrem Opfer.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zum Tatzeitpunkt dürfte die Terrasse des Hotel Vienna House sowie der Hofgarten aufgrund des milden Wetters noch gut besucht gewesen sein. Durch den Überfall wurde der Mann leicht verletzt. Die ersten Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. Wer hat sich zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Parkplatz der alten Jahnhalle, auf der Terrasse des Hotel Vienna House oder im Hofgarten aufgehalten? Zeugen der Übergriffe werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch