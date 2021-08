Drei Unfälle bei Burgau auf der A8 innerhalb von drei Stunden

30.000 Euro Sachschaden entstand bei drei Verkehrsunfällen auf der A8 bei Burgau. In allen Fällen war wohl Unachtsamkeit der Autofahrer die Ursache.

Die Unachtsamkeit der Fahrzeugführer war nach Polizeiangaben die Ursache für drei Verkehrsunfälle, die sich am Donnerstagnachmittag auf der A8 bei Burgau ereigneten. Kurz nach 16 Uhr war ein 84-Jähriger Mann mit seinem Auto auf dem mittleren der drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Burgau und Günzburg in Richtung Stuttgart unterwegs. Ein vor ihm fahrendes Auto wurde verkehrsbedingt abgebremst, weshalb der Rentner ruckartig nach rechts lenkte und seitlich gegen einen Sattelzug krachte. Nach dem Anprall wurde das Auto nach links geschleudert und streifte die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen. Danach kam es zu einem erneuten Zusammenstoß mit dem Sattelzug. Der 84-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Günzburg und Burgau waren an der Unfallstelle im Einsatz. Das Auto des Rentners wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Auffahrunfälle mit Sachschaden

Gegen 17.30 Uhr kam es kurz nach der Anschlussstelle Burgau in Richtung Stuttgart zu einem Auffahrunfall. Ein 18-Jähriger hatte auf dem linken Fahrstreifen fahrend zu spät erkannt, dass der Verkehr ins Stocken geraten war. Er fuhr mit seinem Auto ins Heck des Vordermanns, blieb dabei aber unverletzt. Eine Stunde später kam es zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg erneut zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe Limbach war eine 21-jährige Frau bei stockendem Verkehr in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil der Autofahrer vor ihr verkehrsbedingt abgebremst hatte, konnte sie trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde dabei niemand, die Autos blieben fahrbereit. Bei den Unfällen entstanden laut Autobahnpolizei Sachschäden von insgesamt etwa 30.000 Euro. (AZ)