Ehemaliger Günzburger Stadtpfarrer Konrad Hölzl ist tot

Nicht nur der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg und der OB würdigen seine Verdienste. Bischof Bertram bezeichnet ihn als Freund, den er verloren habe.

Der langjährige Stadtpfarrer der Pfarrei Heilig Geist in Günzburg, Prälat Konrad Hölzl, ist am Donnerstag im Alter von 81 Jahren verstorben. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zeigte sich tief traurig über die Nachricht vom Tod des beliebten und langjährigen Günzburger Geistlichen. „Prälat Konrad Hölzl war stets das Gemeinsame wichtig und seine Lebensmelodie war getragen von der Liebe zu Gott und den Menschen“, erklärt der OB.

Jauernig, der unter Hölzl in der Pfarrgemeinde Heilig Geist selbst Ministrant war, hielt bis zuletzt regelmäßigen Kontakt mit dem Prälaten. Er würdigt ihn als begnadeten Theologen und liebenswerten Seelsorger, der die Menschen liebte. Pfarrer Christoph Wasserrab ist überzeugt, dass der verstorbene ehemalige Pfarrer in Günzburg viel Gutes ausgesät hat, das aufgegangen und gewachsen ist. Prälat Hölzl habe die Pfarrei Heilig Geist im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt und sein Dienst trage bis heute Frucht.

Konrad Hölzl hat nicht nur in Günzburg Spuren hinterlassen

„Wir dürfen dankbar sein für einen überzeugten Seelsorger, der hier bei uns in Günzburg gewirkt hat“, erklärt der jetzige Pfarrer von Heilig Geist und Leiter der Pfarreiengemeinschaft Günzburg im gemeinsamen Nachruf. „Wir wollen Pfarrer Hölzl im Gebet gedenken.“ Konrad Hölzl war beteiligt am Aufbau der damals jungen Pfarrei Heilig Geist und an der Neugestaltung des gleichnamigen Kindergartens. Das neue moderne Gotteshaus am Südlichen Burgfrieden wurde unter seiner Ägide mit Leben gefüllt. Sein Wirken in der Heilig-Geist-Kirche und einer Entwicklungspatenschaft mit einer kleinen Kirchengemeinde auf den Philippinen habe weit über die Grenzen der kirchlichen Gemeinde Spuren hinterlassen. Von großer Bedeutung war ihm die Ehrenbürgerschaft in der philippinischen Gemeinde General Luna.

Hölzl war auch in Augsburg aktiv. Er starb als emeritierter Domkapitular und früherer Dompfarrer. Er war am 19. Mai 1940 in Augsburg geboren und am 23. Juli 1967 zum Priester geweiht worden. Bischof Bertram würdigt den Verstorbenen als Freund und Mitbruder, dessen Markenzeichen die Herzlichkeit gewesen sei und den er nun verloren habe. Hölzl wuchs als eines von zwölf Geschwistern in Thierhaupten auf und begann 1961 das Studium der Theologie und Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo sein Onkel bereits als Dogmatikprofessor lehrte. Nach seiner Priesterweihe in München war er zunächst in mehreren Pfarreien des Augsburger Bistumsnordens als Aushilfspriester tätig, bevor er 1968 eine dreieinhalbjährige Kaplanszeit ganz im Süden in der Lindauer Stiftskirche begann. 1972 wurde er zum Pfarrvikar der erst vier Jahre zuvor gegründeten Gemeinde Heilig Geist in Günzburg berufen, im Folgejahr schließlich zum Pfarrer, heißt es im Nachruf des Bistums.

Konrad Hölzl wird in der Grablege des Augsburger Domkapitels beigesetzt

Nach neun Jahren in Günzburg wechselte er nach Kaufbeuren. Dort setzte er sich stark für die Heiligsprechung der Kaufbeurer Franziskanerin Crescentia Höß ein, die 2001 schließlich auch in Rom durch Papst Johannes Paul II. vollzogen wurde. In seiner Zeit in Kaufbeuren wurde Pfarrer Hölzl, der lange Zeit auch dem Dekanat Kaufbeuren vorstand, in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem aufgenommen und 1990 mit dem Titel eines Monsignores geehrt. 1995 wurde er zum Augsburger Dompfarrer und im Folgejahr zum Domkapitular ernannt. Er übernahm viele weitere Aufgaben. Einer der Höhepunkte seiner Arbeit war die von ihm mit vorbereitete Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen katholischer Kirche und lutherischem Weltbund, die er bei der feierlichen Unterschreibungszeremonie 1999 in St. Anna verlesen durfte.

Nach seiner Emeritierung 2010 kehrte Prälat Hölzl an seine einstige Wirkungsstätte als Kaplan nach Lindau zurück, wo er bis zuletzt in der Seelsorge engagiert war. Dort ist er auch verstorben. Am Donnerstag, 18. November, wird Bischof Bertram um 13 Uhr das Requiem im Hohen Dom zu Augsburg feiern. Anschließend wird Prälat Hölzl in der Grablege des Domkapitels beigesetzt. (AZ)