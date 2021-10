Günzburg

vor 49 Min.

Ein Band der Liebe verbindet in Günzburg die Menschen aller Kulturen

Plus Der Tod kennt keine Religion, im Tod sind alle Menschen gleich. In Günzburg gedenkt der Hospizverein den Opfern der Corona-Pandemie.

Von Bernhard Weizenegger

Viele Menschen sind in den vergangenen 18 Monaten an oder mit dem Coronavirus gestorben - viele sehr einsam und alleine gelassen. In dieser Zeit war es gar nicht oder nur schwer möglich, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Aus diesem Anlass beging der Raphael Hospizverein Günzburg eine Gedenkveranstaltung mit Angehörigen und Vertretern verschiedener Religionen und Kulturen. "Das gemeinsame Trauern schafft Verbindung zu den Toten. Wir wollen die Toten um Verzeihung bitten. Für alle Fehler die begangen und was unterlassen wurde", sagte Peter Müller als Vorsitzender des Vereins.

