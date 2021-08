Ein Leben für den Sport ist die beste Therapie: Wilfried Läbe feiert 80. Geburtstag

Als Journalist und als Manager war Wilfried Läbe über Jahrzehnte allgegenwärtig in der Sportregion. Vor allem die Handballer des VfL Günzburg haben ihm viel zu verdanken.

In Günzburg ist Wilfried „Wif“ Läbe so etwas wie eine lebende Legende. Der ehemalige Sportredakteur, Organisator, Sport-Botschafter und Abteilungsleiter der Bundesligahandballer des VfL Günzburg feiert an diesem 14. August 2021 seinen 80. Geburtstag.

Der Jubilar, ein gebürtiger Schlesier, ist das, was man einen Tausendsassa nennt. Er arbeitete nicht nur von 1964 bis 1991 als Sportredakteur bei der Neu-Ulmer Zeitung, einer Heimatausgabe der Augsburger Allgemeinen, sondern war über viele Jahre sehr erfolgreicher Macher bei den Günzburger Handballern. Er machte aus der Donaustadt eine Handball-Hochburg.

Jubelpose anno 1985: Wilfried Läbe freut sich über einen Erfolg seiner Handballer. Foto: Repro Nadine Rau

In den 1980er-Jahren spielte Läbe mit seiner Mannschaft in der Bundesliga, die Heimspiele in der ausgebauten Rebayhalle, der auch von den Großen der Branche wie dem VfL Gummersbach oder dem TV Großwallstadt gefürchteten Sportstätte, waren mit 4000 Besuchern fast immer ausverkauft. Läbe lockte Stars wie Zdravko Miljak, Olympiasieger von 1972, oder Josip Milkovic aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Schwaben; aus Rumänien kam der Weltklassespieler Hans Moser. Unter Läbes Ägide wurden aber auch Talente wie die Augsburger Jörg und Frank Löhr, Charly Schulz oder Franz Fasold zu Nationalspielern. 1981 schaffte die Günzburger Mannschaft den Einzug in das deutsche Pokalfinale gegen TuS Nettelstedt. Sie verließ zwar als Verlierer das Parkett, qualifizierte sich aber für den Europapokal.

Ein Jahr später erreichten die Günzburger in diesem Wettbewerb das Halbfinale gegen den DDR-Cupgewinner SC Empor Rostock. Eine Sensation.

1991 veränderte sich Läbes Leben schlagartig. Auf dem Weg zu einem Interview mit Dieter Hoeneß, damals Manager des VfB Stuttgart, wurde er unverschuldet in einen schweren Autounfall verwickelt. Läbes Wagen wurde zerquetscht. Nach vier Wochen im Koma erfuhr er von den Ärzten der Unfallklinik Murnau, wie gering seine Überlebenschancen gewesen waren. Insgesamt drei Jahre musste er im Krankenhaus verbringen.

Er kämpfte sich zurück ins Leben. Seinen Beruf, den er stets als Berufung empfunden hatte, musste er allerdings aufgeben. Doch sich zurückziehen war seine Sache nicht. Er betreute Sportler journalistisch, rief das Günzburger Fußball-Prominententeam „Mittwochskicker“ ins Leben. Auch die Politik sicherte sich seine Dienste als Ideengeber und Mitorganisator internationaler Jugendbegegnungen.

Viele Akkreditierungen hat der langjährige Sportredakteur aufgehoben – unter anderem das Ticket zur Fußball-WM 1974 in Deutschland. Foto: Bernhard Weizenegger

Er war stets ein Mann der Tat. Wenn’s irgendwo klemmte, bot Läbe aktiv seine Unterstützung und Hilfe an. Er brachte die Augsburger Prominentenmannschaft Datschiburger Kickers nach Jettingen zu einem Freundschaftsspiel gegen die Günzburger Mittwochskicker. Beim 90. Geburtstag des VfR Jettingen gingen die Verantwortlichen vor Ort nicht den branchenüblichen Weg, einen Profiklub für ein kostspieliges Gastspiel zu verpflichten. Sie ließen stattdessen auch mit Läbes Hilfe ehemalige Fußballgrößen aus der Fuggerstadt und dem Landkreis Günzburg sowie andere Sportler und prominente Personen für die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, ins Trikot schlüpfen und die Kickstiefel schnüren. Der Erlös kam krebskranken Kindern zugute.

Seine Engagements, sagte er einmal, seien im Grunde eine Art Therapie für ihn. Und so steckte er weitere schwere Schläge wie eine Krebsdiagnose weg, auch von einem Schlaganfall hat er sich gut erholt.

Hervorragender Plauderer: Wilfried Läbe kennt so manche schöne Anekdote

Aus der Öffentlichkeit hat sich „Wif“ mittlerweile weitgehend zurückgezogen. Was ihn jedoch nicht davon abhält, den kleinen und den großen Sport intensiv und auch kritisch zu begleiten. Auf sein gutes Gedächtnis kann er sich zudem nach wie vor verlassen. Er kramt immer wieder Anekdoten hervor, man kann mit Läbe immer noch hervorragend plaudern.

„Machen Sie jetzt das, was Ihnen Spaß macht“, habe ihm ein Arzt mal geraten, erzählt das Geburtstagskind. Wilfried Läbe hält sich daran. Und das ist gut so.