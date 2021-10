Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei zwei Verkehrsunfällen

In Günzburg gab es einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten.

In Günzburg wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall verletzt. Am frühen Montagabend fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Auto in der Ichenhauser Straße auf einen vorausfahrenden Personenwagen auf, der von einem 42-Jährigen gesteuert wurde. Der 42-Jährige wurde nach Polizeiangaben durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Auto beim Rückwärtsfahren übersehen

In Ichenhausen fuhr eine 67-jährige Autofahrerin am Montagmittag auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Marktstraße rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei übersah sie ein Auto, das in diesem Moment von der Marktstraße auf diesen Parkplatz einbog. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehr als 5000 Euro. (AZ)