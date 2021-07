Günzburg

13:54 Uhr

Einbruch in Günzburg: Hoher Schaden, aber geringe Beute

Unbekannte sind in eine Halle in der Daimlerstraße in Günzburg eingebrochen.

Irgendwann im Zeitraum 5. Juli, 18 Uhr, und 6. Juli, 15.55 Uhr, ist durch einen oder mehrere unbekannte Täter in eine Halle in der Daimlerstraße in Günzburg eingebrochen worden. Die Polizei vermutet, dass die Täter durch eine in der Außenwand verbaute Abzugsanlage ins Innere der Halle gelangten. Beschädigt wurden bei dem Einbruch außerdem die Notausgangstüre, die Abzugsanlage sowie die Außenwand des Gebäudes. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro, entwendet wurde lediglich ein geringer Geldbetrag. (AZ)

