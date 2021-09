Eine Biene im Auto verursacht einen Unfall in Günzburg

Kleines Tier, große Wirkung: Von einer Biene ließ sich ein Autofahrer derart ablenken, dass er die Kontrolle über dein Fahrzeug verlor und einen Unfall in Günzburg baute.

Wer allergisch gegen Insektenstiche ist, kann diesen Unfall nachvollziehen. Am Samstag fuhr ein 29-jähriger Autofahrer kurz nach 16 Uhr auf der Heidenheimer Straße Richtung Günzburg. Weil ihn eine Biene im Fahrzeuginneren ablenkte, verriss er das Lenkrad und geriet unkontrolliert ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der linken Fahrzeugseite in die Leitplanke. Eine 18-jährige Autofahrerin, die stadtauswärts fuhr, konnte einen Frontalzusammenstoß durch Ausweichen verhindern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite vorne rechts in das entgegenkommende Fahrzeug. Beide Autos drehten sich leicht und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. (AZ)