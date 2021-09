Eine Liebeserklärung an die bunten Klötzchen von Glasperlenspiel im Legoland

Plus Zum Abschluss des Festival-Wochenendes begeistert das Duo Glasperlenspiel die Legoland-Besucher in Günzburg. Ein Lied passt dabei ganz besonders gut.

Mit dem Lego-Vidiyo-Festival hat am Wochenende im Legoland Günzburg ein buntes Musikfestival stattgefunden. Neben Action, Spaß und Attraktionen waren auf der Bühne im Miniland vor allem Spiele, Tanzen und Musik für die ganze Familie angesagt - mit nur ganz wenigen Verschnaufpausen.