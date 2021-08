Eine Nacht im Dauerregen: Wie ein Günzburger dank eines Großeinsatzes gefunden wurde

Plus Hans Habicht ist 84 Jahre alt und wollte nur bis zur Kirche und zurück spazieren. Doch er kam nicht wieder und wurde stundenlang gesucht. Was war passiert?

Ständig kamen Züge angerauscht, schnell und laut. Jedes Mal hat sich Hans Habicht dann ins Gras geworfen, um sich zu schützen. War der Zug vorbei, rappelte er sich wieder auf, nahm seinen Rollator und ging weiter. Über Stock und Stein, mitten in der Nacht, im Dauerregen. Immer wieder erzählt Habicht davon, dass er große Angst vor den Zügen gehabt habe – und offenbar setzte diese Angst, anders kann es sich seine Frau Ilse Habicht kaum vorstellen, so viele Kräfte frei, dass Habicht letztlich ganze sechs Kilometer zurückgelegt hat.