Eine Unfallflucht mitten in Günzburg: Polizei sucht Zeugen

In der Tiefgarage unter dem Forum am Hofgarten wurde ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei sucht den Verursacher, denn der machte sich aus dem Staub.

In der städtischen Tiefgarage unter dem Forum am Hofgarten in Günzburg wurde im Zeitraum von Dienstag, 3. August, 17.30 Uhr, bis zum folgenden Morgen um 7.30 Uhr ein dort geparkter weißer Audi beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)