Günzburg

vor 26 Min.

Eine Welt aus 200.000 Steinen: Was es im Legoland Günzburg jetzt Neues gibt

Plus Im nach langer Pause wieder geöffneten Günzburger Park gibt es jetzt eine Kreativwerkstatt, einen Museumsraum und eine Ninja-Show. Was Besucher erwartet.

Von Nadine Rau

Als hätte man während einer Achterbahnfahrt auf einmal Stopp gedrückt: So kam es Manuela Stone vor, als feststand, dass das Legoland wegen der Pandemie erst mal nicht öffnen kann. Vorbereitet war schon alles, die Becken gefüllt, die Bahnen geprüft, alle Legosteine am richtigen Fleck. Doch dann war Geduld gefragt. Als jetzt am 10. Juni endlich wieder geöffnet werden konnte, kamen in Stone Erinnerungen hoch: An den 17. Mai 2002 - als das Legoland zum ersten Mal überhaupt seine Tore öffnete. Große Neugier: Was gibt es dort? Wie wird alles angenommen? Ähnlich ist es also auch jetzt wieder, 2021. Die Zwangspause überstanden, stellten Stone und ihr Team zum 1. Juli die Neuerungen des Parks vor. Schließlich bleiben noch 143 Tage übrig, an denen sich die Gäste in Miniaturwelten, Fahrgeschäften und virtuellen Abenteuern austoben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen