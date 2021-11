Einsatz in Günzburg: Gasgeruch entpuppt sich als harmlos

Am Mittwochnachmittag kam es in Günzburg zu einem größeren Einsatz für Feuerwehr und Rettungskräften. Sie konnten aber schnell wieder abrücken.

Gasgeruch hat am späten Mittwochnachmittag mehrere Einsatzkräfte in Günzburg auf den Plan gerufen. Eine Familie hatte den Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die rückte dann auch sofort aus. Es stellte sich aber schnell heraus, dass keine Gefahr bestand. Nach Auskunft der Polizei stammte der Geruch von Arbeiten einer Firma. Diese habe sulfathaltige Stoffe ins Abwasser geleitet - und zwar legal und vorschriftsmäßig. Der Geruch sei eine Begleiterscheinung dieser Arbeiten gewesen, so die Polizei. (AZ)