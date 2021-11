Einsatzfahrzeug in Günzburg übersehen und Auffahrunfall verursacht

Die Polizei eilt mit Sondersignal zum Einsatz. Das übersieht ein Autofahrer in Günzburg und verursacht einen Auffahrunfall, bei dem eine Mitfahrerin verletzt wird.

Wenn Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst zum Einsatz eilen, nutzen sie das Sondersignal. Andere Verkehrsteilnehmer werden darauf aufmerksam und machen den Weg frei. So auch am Sonntagnachmittag in Günzburg, als eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeistation von der Dienststelle aus zu einem Einsatz ausrückte.

Wegen eines Einsatzfahrzeugs kam es zu einem Auffahrunfall in Günzburg

Ein auf der Augsburger Straße herannahender 28-jähriger Autofahrer bremste daraufhin sein Fahrzeug ab und ließ die Streifenbesatzung, die das Martinshorn und das Blaulicht am Fahrzeug eingeschaltet hatte, von der Dienststellenausfahrt auf die Augsburger Straße einfahren. Ein dem 28-Jährigen nachfolgender 18-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Beim Zusammenstoß wurde eine 31-jährige Mitfahrerin im Wagen des 28-Jährigen leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)