Einstige Zeilen von Wilfried Läbe: Die bittersten sechs Sekunden der Günzburger Handballer

Vor 40 Jahren entglitt dem damaligen Bundesligisten VfL Günzburg der bereits sicher geglaubte DHB-Pokal. Wilfried Läbe, der an diesem 14. August 2021 seinen 80. Geburtstag feiert, verfasste 2006 diesen Rückblick.

Der Sport lebt mitunter auf dem Feld der Erinnerung erfolgreicher als in der Gegenwart. Und so wird auch die große Zeit des Handballsports im VfL Günzburg in den Erzählungen weiterleben. Wie heute auf den Tag genau vor 25 Jahren an jenem 30. Mai 1981, an dem mickrige (in der damals 107-jährigen VfL-Vereinsgeschichte geradezu lächerlich anmutende) sechs Sekunden oder drei Wimpernschläge zum größten Erfolg einer schwäbischen Handballmannschaft aller Zeiten fehlten. Denn in diesem Augenblick verlor der VfL Günzburg in der Sporthalle im westfälischen Lübbecke den schon greifbaren deutschen Handballpokal.

Wimpel ohne Ende zieren das Privatmuseum von Wilfried Läbe. Einer der wichtigsten erinnert an das deutsche Pokalfinale 1981. Foto: Bernhard Weizenegger

Werfen wir einen Blick zurück. Nach ihrem Bundesliga-Aufstieg kannten die Weinroten von der Donau nicht nur in den Punktspielen keinen Respekt, sondern auch im Pokal keine Angst vor großen Namen. Nach den ersten drei Spieltagen führte der Neuling nach Siegen beim renommierten TSV Grün-Weiß Dankersen (19:16), über Frisch Auf Göppingen (21:15) und TV Hüttenberg (20:18) die Tabelle an, sodass der seriöse Sport-Informationsdienst aus Düsseldorf riet, wegen der schwäbischen Kleinstadt die Landkarte zu wälzen. Bild gar fantasierte, dass der Stadtpfarrer bei Handballsiegen die Glocken läuten lässt in diesem „verschlafenen Nest. Wenn eine Kuh sich ein Bein bricht, sprechen die Leute tagelang darüber.“

Das war das erste Kapitel eines Günzburger Sportmärchens. Das zweite schrieb der Pokalwettbewerb. Der VfL Günzburg hatte Einmaliges geschafft, war 1978 und 1979 zweimal in Folge Süddeutscher Pokalsieger geworden. Und jetzt sorgte er im Deutschen Pokal-Wettbewerb für Schlagzeilen. Die begannen am 14. März 1981 mit einem 21:15-Sieg beim Berliner SV 92 und setzten sich am 4. April mit dem 20:11 beim TSV Limmer, am 25. April mit einem 20:17 gegen den VfL Gummersbach und am 16. Mai mit einem geradezu sensationellen 21:14 gegen den THW Kiel fort.

Ein Traum wurde wahr: Günzburg als Finalist im Europapokal-Wettbewerb

Ein Traum wurde wahr, den zuvor niemand im Verein und in der großen Anhängerschar zu träumen gewagt hatte. Der VfL Günzburg stand als Finalist bereits im Europapokal-Wettbewerb, weil der Endspielgegner TuS Nettelstedt als Europacup-Verteidiger automatisch qualifiziert war.

Doch der VfL Günzburg wollte mehr. Hoffnungen keimten, als am 27. Mai die Weinroten in der ausverkauften Rebay-Halle den TuS Nettelstedt 18:14 besiegten und geschlagen nach Hause schickten.

Drei Tage später, im Rückspiel, erlebten Trainer Josef Milkovic und seine Schützlinge Peter Jaschke, Hubert Rieger, Jörg Löhr, Franz Fasold, Uli Fasold, Charly Schulz, Peter Steiner, Richard Moser, Rudi Jahn, Klaus Hornung, Gary Vukoje und Djoko Lavrnic die bittersten sechs Sekunden ihrer Sportler-Laufbahn.

Die Spielzeit-Uhr war abgelaufen. Nettelstedt führte 21:17 und alle wähnten den VfL Günzburg trotz dieser Niederlage nach dem 18:14-Heimsieg drei Tage zuvor bei ausgeglichenem Torverhältnis von 35:35 dank der größeren Anzahl von Auswärts-Toren als Pokalsieger.

Eine fatale Regel führte zum Pokalverlust

Doch dann erfand der damalige und längst verstorbene DHB-Präsident Bernhard Thiele nettelstedt-freundlich eine neue und für den VfL fatale Regel: Er verordnete dem Spiel noch sechs zusätzliche Sekunden, weil bei der zehn Sekunden vor dem regulären Spielende erfolgten Disqualifikation des unerlaubt aufs Spielfeld gerannten VfL-Trainers Milkovic die Uhr nicht angehalten worden war. Vukojes Foul an Nettelstedts Torjäger Zdravko Miljak, der zu diesem Zeitpunkt schon für die neue Saison beim VfL einen Vertrag unterschrieben hatte, ließ zum Entsetzen der Schwaben die norddeutschen Schiedsrichter Werner Belitz (Ostdorf) und Dr. Hübner (Schulensee) ebenfalls regelwidrig auf den Siebenmeterpunkt deuten. Jaschke war ohne Chance, der Pott entglitt den schon von Günzburger Händen festgehaltenen Pokal.

Die Enttäuschung saß tief. Der erste, der den unglaublichen Erfolg seiner Schützlinge richtig einordnete, war VfL-Präsident Dieter Mengele. Er bereitete im Günzburger Stadtgarten dem „wahren Pokalsieger“ zusammen mit vielen hunderten von Fans am nächsten Tag einen unvergesslichen Empfang.

Ein Jahr später standen die Günzburger Pokalhelden im Europapokal-Halbfinale.