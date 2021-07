Erfolgreiche Abiturienten am Dossenberger-Gymnasium Günzburg

101 Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg haben am Freitag ihre Abiturzeugnisse erhalten. Für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg sind die Abiturzeugnisse erstmals in der neuen Aula überreicht worden. Nach langer Bauphase und Homeschooling war es die erste große Feierlichkeit nach dem Lockdown. 101 Schülerinnen und Schüler starten nun in einen neuen Lebensabschnitt, in Ausbildung oder Studium.

Diese jungen Frauen und Männer haben ihr Abitur am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg abgelegt:

Alena Alpaslan ( Burgau), Luzie Astforth (Großkötz), Denise Barthelmes ( Jettingen-Scheppach), Chantal Bartsch ( Leipheim), Felix Beyer ( Bubesheim), Chantal Biesike (Leipheim), Julian Bigelmaier (Jettingen-Scheppach), Alex Davydiuk (Leipheim), Janek Dirr (Bühl), Teresa Dittrich (Günzburg), Sitara Dschafarov (Leipheim), Paul Eisenhofer (Günzburg), Lisa Ermer (Günzburg), Annika Faber (Nornheim), Ben Felber (Jettingen-Scheppach), Elias Fischer (Burgau), Elias Frank ( Ettenbeuren), Musaj Gashi (Burgau), Alexander Gawlitza (Straß), Tim Gehring (Bubesheim), Ludwig Geprägs (Günzburg), Thomas Göppel (Unterknöringen), Sebastian Grießmayr (Nornheim), Annika Haeckel (Günzburg), Melih Halatli (Günzburg), Sebastian Hämmerle (Günzburg), Paul Hanning ( Sontheim), Chiara Heinle (Günzburg), Christian Herbolzheimer ( Offingen), Ida Hermann (Bubesheim), Katrin Hilberer (Denzingen), Alina Hiller (Kissendorf), Pia Honold (Riedheim), Oliver Hoser ( Rettenbach), Stefan Hußlein (Denzingen), Elia Iaconisi (Burgau), Philipp Kastner (Burgau), Fatih Kaya (Burgau), Jeremias Kemming (Rieden), Esad Keskin (Günzburg), Maximilian Kiermasz (Günzburg), Julian Klingler (Echlishausen), Laurenz Kreis (Offingen), Jakob Kucher (Nornheim), Bera Kurt (Hochwang), Fiona Lehnert (Röfingen), Mathias Litzinger (Bühl), Tianyi Liu (Leipheim), Benedikt Löffler (Burgau), Josephine Lukas (Leipheim), Lukas Manthey (Offingen), Theodor Mayer ( Ichenhausen), Benedict Müller (Rettenbach), Leon Musselmann (Offingen), Jakob Naserke (Ichenhausen), Laura Neuer (Schnuttenbach), Desiree Neumann (Günzburg), Daniel Nischwitz (Jettingen-Scheppach), Timo Olze (Ebersbach), Fiona Oßwald (Leipheim), Melike Özdenkaya (Denzingen), Volkan Özkan (Burgau), Doruntina Pelaj (Großkötz), Noemi Pötzl (Winterbach), Lina Proksche (Günzburg), Leon Raljic (Leipheim), Carlos Redlich (Günzburg), Josefine Reiser (Jettingen-Scheppach), Jakob Reiter (Günzburg), Norbert Reitmayer (Günzburg), Gina Ringhut (Bühl), Nico Rink (Leinheim), Paul Rother (Günzburg), Roman Rueß (Ettlishofen), Constantin Salbaum (Jettingen-Scheppach), Leonhard Sauter (Ettlishofen), Alexander Schäffler (Günzburg), Lea Schenker (Günzburg), Linus Schmid (Glöttweng), Maximilian Schmidt (Deubach), Ruth Sebök (Jettingen-Scheppach), Dominik Seidel (Nornheim), Celina Seifarth (Günzburg), Tugba Simsek (Kissendorf), Nadeem Soliman (Günzburg), Bicem Tarhan (Günzburg), Kerem Tezcan (Burgau), Jeremias Theis (Burgau), Bianca Theiß (Kissendorf), Monique Tietze (Ichenhausen), Jannik Uhl (Kötz), Emine Ünlü (Jettingen-Scheppach), Anna Vogel (Günzburg), Benedikt Vögel (Bühl), Magdalena Walburger (Jettingen-Scheppach), Jana Widmann (Günzburg), Florian Wiedemann (Autenried), Gero Wiedemann (Günzburg), Celina Wieser (Remshart), Lisa Wolf (Jettingen-Scheppach) und Berkan Yilmaz (Ichenhausen).

Abitur am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg - das sind die Besten (mit Schulleiter Peter Lang, von links): Sebastian Hämmerle (Note 1,0), Josefine Reiser (1,0); Felix Beyer (1,0). Foto: Ernst Mayer

Auszeichnungen für besondere Leistungen