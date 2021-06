Exhibitionist belästigt in Günzburg zwei Frauen

Die Polizei sucht in Günzburg einen etwa 45 Jahre alten Mann, der mit exhibitionistischen Handlungen Frauen in der Tiefgarage eines Verbrauchermarkts belästigte.

Am Montagvormittag parkte eine 19-jährige Frau ihr Auto in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in Günzburg. Im Bereich eines Treppenaufganges unterhielt sie sich mit einer Freundin und bemerkte einen Mann, der neben seinem Wagen stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die junge Frau schrie den unbekannten Täter an, lief weg und verständigte anschließend die Polizei.

Junge Frau beschreibt den Täter in der Günzburger Tiefgarage

Beim Eintreffen der Streifenbesatzung hatte der Exhibitionist die Tiefgarage bereits verlassen. Der Polizei beschrieb die Frau den Täter wie folgend: etwa 45 Jahre alt, südländischer Typ, dunkle, glatte, kurze Haare, keine Brille und Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einem grauen Jogginganzug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

