Fahrzeugreifen mehrfach durchstochen: Polizei sucht Zeugen

Weil ein Autofahrer frühzeitig merkte, dass das Auto unrund lief, konnte er möglicherweise schlimmere Folgen abwenden. Ein Reifen war mehrfach durchstochen.

Die Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Sachbeschädigung in Günzburg. Ein 36-jähriger Autofahrer bemerkte während der Fahrt, dass sein Fahrzeug unrund lief. Als er zur Überprüfung anhielt stellte er fest, dass der Reifen hinten links an vier Stellen mit einem etwa drei Zentimeter breiten Gegenstand durchstochen worden war. Diese mutwillige Beschädigung musste durch unbekannte Personen verursacht worden sein, während das Fahrzeug vor seinem Haus in der Lochfelbenstraße geparkt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagabend 22.30 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)