Fallschirmspringerin verletzt sich in Günzburg bei Ausbildungssprung

Aus Unachtsamkeit kam sie mit dem Rücken auf dem Boden des Flugplatzes in Günzburg auf. Sie kam in ein Krankenhaus.

Eine 26-Jährige Fallschirmspringerin hat sich am Samstagmittag gegen 12.40 Uhr auf dem Gelände des Flugplatzes in Günzburg verletzt. Die Frau befindet sich derzeit in der Ausbildung und flog mit ihrem Ausbilder auf eine Flughöhe von circa 4000 Metern. Die Frau sprang selbst.

Der Sprung an sich verlief bei guten Gesamtbedingungen ohne Komplikationen. Bei der Landung kam die 26-Jährige jedoch bei etwa fünf Stundenkilometern aus Unachtsamkeit mit ihrem unteren Rücken auf dem Boden auf und verletzte sich hierbei, meldet die Polizei. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass sie sich einen Bruch am Lendenwirbel zugezogen hat. (AZ)