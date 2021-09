Falsche Polizeibeamte versuchen in Günzburg Bürger zu betrügen

Angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft sollten Günzburger Bürger am Mittwoch dazu veranlassen, falschen Beamten ihre Wertgegenstände auszuhändigen.

Gleich mehrere Bürger aus Günzburg erhielten am Mittwochmittag und abends Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Laut Polizei handelte es sich bei diesen Personen aber um Trickbetrüger. Diese gaben vor, dass in der Nachbarschaft angeblich eingebrochen worden sei. Dies stimmte natürlich nicht. Die Angerufenen erkannten, nicht zuletzt auch aufgrund diverser Berichterstattungen in den Medien, jeweils den Betrugsversuch und beendeten die Telefonate.

Polizei rät: Keine Angaben am Telefon machen

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor diesen Betrugstricks. Die Täter geben sich als Polizeibeamte oder auch als Angehörige der Staatsanwaltschaft aus und äußern gegenüber den Angerufenen, dass in der Nachbarschaft Einbrüche, Raubdelikte oder sonstige Straftaten begangen wurden. Ihren Opfern versuchen sie vorzutäuschen, dass sie deren Bargeld oder Wertgegenstände schützen wollen. Letztlich versuchen sie durch gezielt geführte Telefonate das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen, um diese zur Übergabe von Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen zu veranlassen. Die Polizei weist daraufhin, am Telefon keinerlei Angaben zu Bargeld, Wertgegenstände oder zu persönlichen Daten zu machen. Diese Telefonate sollten sofort beendet und anschließend bei der Polizei angezeigt werden. (AZ)