Fielen Schüsse in Günzburg in der Nacht auf Sonntag?

Möglicherweise wurden auch Feuerwerkskörper gezündet. Die Günzburger Polizei konnte die Ursache noch nicht klären und bittet daher um Hinweise von Zeugen.

Mehrfach ist die Polizei in der Nacht auf Sonntag angerufen worden, weil Bürger mögliche Schüsse oder gezündete Feuerwerkskörper im Günzburger Stadtgebiet gehört hatten. Kurz vor Mitternacht hatte sich beispielsweise eine Anwohnerin gemeldet: Sie habe am Skaterplatz im Bereich An der Hagenweide Schüsse oder Silvesterknaller gehört.

Die alarmierte Streife konnte dort nichts entdecken. Aus dem ganzen Stadtbereich gab es dann noch drei weitere Mitteilungen. Möglicherweise wurde aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen oder Feuerwerksknaller geworfen. Die eingeleitete Fahndung blieben allerdings erfolglos, obwohl zahlreiche infrage kommende Autos angehalten und kontrolliert worden seien, berichtet die Polizei. Die Beamten bitten daher mögliche weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)