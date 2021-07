Firma Gröger startet mit dem Bau der ersten von drei neuen Hallen

In der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg baut die Firma Gröger Recycling eine 2000 Quadratmeter große Schrottplatzhalle. Die Firma sieht sich damit als Vorreiter.

In diesem Jahr feiert Gröger Recycling nicht nur 70-jähriges Jubiläum, sondern startet auch mit dem Bau drei neuer Hallen. Jetzt war Spatenstich in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg, wo das Unternehmen 2017 das 18.000 Quadratmeter große Areal der Firma Luible gekauft hat. „Jetzt geht es los!", freute sich Geschäftsführer Lars Gröger. Zwar sei die Planungs- und Genehmigungsphase langwierig gewesen, aber es habe stets ein konstruktiver Austausch mit der Stadtverwaltung und dem Landratsamt stattgefunden.

In sechs Monaten Bauzeit soll auf dem Gelände eine 2000 Quadratmeter große Schrottplatzhalle entstehen, in der Stahlschrott und Metall gelagert und wieder aufbereitet werden. „Mit dem Bau dieser Halle sind wir absolute Vorreiter, denn in nicht allzu ferner Zukunft wird es gängige Praxis sein, Schrott auf diese Weise zu lagern", betont Prokuristin Sybille Hoot.

Firma Gröger setzt ausschließlich Elektromaschinen ein

Um auch Klimaziele zu erreichen und den Co 2 -Ausstoß zu reduzieren, kommen ausschließlich Elektromaschinen zum Einsatz, zum Beispiel Elektrobagger und eine 650 Tonnen Scherpresse, die mit Strom von der eigenen Fotovoltaikanlage betrieben werden. 500.000 Tausend Euro investiert das Unternehmen allein für die PV-Anlage. Ein wichtiger Beitrag für die Umwelt, so wie das Geschäftsfeld Recycling an sich.

Für den Lärmschutz werden für das Hallendach schalldämmende Paneele verwendet. „Es ist beeindruckend, wie sich das Unternehmen in den letzten 70 Jahren entwickelt hat und damit die Entwicklung in dieser Umweltbranche aktiv mitgestaltet hat. Inzwischen ist jedem bewusst, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und wir unsere Konsumabfälle nicht in die weite Welt verschicken dürfen, sondern eigene Lösungen weiterentwickeln müssen", betonte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig in seinem Grußwort.

Firma Gröger verarbeitet jährlich 150.000 Tonnen Material

Den Platz in der Rudolf-Diesel-Straße braucht der Rohstoffverwerter dringend, denn in den vergangenen Jahren ist der Umschlag von Material stetig gestiegen – auf mittlerweile 150.000 Tonnen pro Jahr. „Ein weiterer Vorteil ist, dass durch den neuen Standort unsere Werke in der Siemensstraße und im Industriegebiet entlastet werden", erklärte Lars Gröger, der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt.

Der offizielle Spatenstich für die Schrottplatzhalle gilt auch für die beiden weiteren je 700 Quadratmeter großen Neubauhallen, die Gröger in diesem Jahr baut. Eine Pultdachhalle entsteht auf dem Gelände der CSG Container Service Gröger GmbH in der Daimlerstraße, die andere auf dem daran angrenzenden Gelände der Rohstoffverwertung.

Auf die Frage, warum Gröger drei Hallen auf einmal baut, antwortete der Geschäftsführer, dass 2012 zuletzt gebaut worden sei. Nun sei es an der Zeit, weiter in die Zukunft zu investieren. Es sollen Arbeitsplätze gesichert werden und weitere entstehen und die Weichen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens gestellt werden. Aktuell werden noch Wiegemeister und Auszubildende für Lagerlogistik gesucht. (AZ)