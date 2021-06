Frau im Legoland soll ihr Kind mit Plastikflasche geschlagen haben

Eine 41-Jährige ist dabei beobachtet worden, wie sie im Legoland ihrem Sohn eine PET-Flasche übergezogen hat.

Eine Zeugin meldete sich am Sonntag gegen 14.10 Uhr per Telefon bei der Polizei Günzburg. Sie teilte mit, dass eine 41-jährige Frau im Legoland ihren fünfjährigen Sohn mit einer PET-Flasche geschlagen habe. Sichtbare Verletzungen konnten jedoch nicht festgestellt werden, so die Polizei.

Gegen die Mutter wurde Anzeige erstattet. Eine Mitteilung an das Jugendamt wird erstellt.