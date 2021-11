Frau prostituiert sich illegal Günzburg und wird ertappt

Eine Frau aus Bulgarien möchte in Günzburg unerlaubt der Prostitution nachgehen. Ein Bürger wird im Internet auf sie aufmerksam.

Ein Bürger hat der Polizei am Freitag mitgeteilt, dass er auf einer Internetseite die Anzeige einer Prostituierten bemerkt habe, welche in Günzburg unerlaubt der Prostitution nachgehe. Bei der Überprüfung durch eine Streife an der mitgeteilten Anschrift, traf die Polizei eine Frau an, welche diesen Sachverhalt bestätigte.

Da die Frau bulgarische Staatsangehörige ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgelds einbehalten. (AZ)