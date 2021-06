Frau verletzt Hund beim Einparken in Günzburg und fährt davon

Die lauten Schmerzensschreie eines Hundes bewegten eine Autofahrerin in Günzburg nicht, anzuhalten. Sie verletzte das Tier beim Einparken und fuhr absichtlich davon.

Die Polizei sucht Zeugen einer außergewöhnlichen Unfallflucht in Günzburg. Am Donnerstagvormittag parkte gegen 8.30 Uhr ein 64-jähriger Mann sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maria-Theresia-Straße. Seinen Hund, den er ebenfalls dabei hatte, leinte er am linken Außenspiegel seines Fahrzeuges an. Während er seinen Wagen noch abstellte, wollte eine bislang unbekannte Autofahrerin in eine Parklücke neben dem Auto des Hundehalters einparken. Die Frau übersah den Hund und fuhr das Tier mit ihrem Auto an.

Laute Schmerzensschreie treiben sie zur Flucht

Trotz der Schmerzlaute des Tieres reagierte die Verursacherin des Unfalls nicht. Der Hundehalter, der den Vorfall bemerkt hatte, rief ebenfalls lautstark. Nach einigen Sekunden reagierte die Unfallverursacherin und suchte unerlaubt von der Unfallstelle das Weite. Derzeit ist der Polizei noch nicht bekannt, welche genauen Verletzungen der Hund erlitt.

Zeugenaufruf nach etwa 40-jähriger Frau

Die Unfallverursacherin ist etwa 40 Jahre alt und hat schulterlange Haare. Sie war mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)