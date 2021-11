Frau will Streit in Disco schlichten und wird dabei verletzt

In einer Günzburger Diskothek schlägt ein Mann einer Frau nach einer Pöbelei gegen das rechte Auge. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 3 Uhr ist es am Sonntag in der Diskothek an der Günzburger Wilhelm-Maybach-Straße zu einer Rangelei zwischen einem 21-Jährigen und einem bislang unbekannten männlichen Täter gekommen, nachdem dieser Ersteren mehrfach angepöbelt hatte. Eine 20-Jährige ging dazwischen, um sie zu trennen.

Daraufhin holte der unbekannte Täter mit seiner linken Faust aus und schlug gegen das rechte Auge der Frau. Diese erlitt laut Polizei durch den Schlag Schmerzen und ein Hämatom. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)