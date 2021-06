Freie Wähler gegen Baumschutzverordnung in Günzburg

Bei der jüngsten Klausurtagung sprachen sich die Mitglieder der Freien Wähler gegen eine Baumschutzverordnung der Stadt aus. Warum? Und was wurde noch besprochen?

Bei der jüngsten Klausurtagung der Freien Wähler Günzburg standen viele Themen auf der Agenda, die das tägliche Leben in Günzburg prägen. Unter anderem ging es um eine von der Stadt geplante Baumschutzverordnung. "Laut dieser sollen definierte Bäume, die sich auf Privatgrund befinden sowie auch im öffentlichen Bereich, nur nach Absprache und der Genehmigung der Stadtverwaltung gefällt werden dürfen. Wir Freien Wähler Günzburg wollen und können diese Verordnung nicht mittragen", heißt es in einer Stellungnahme.

Warum? Die Freien Wähler erklären: "Eine ähnliche Verordnung in München sowie in anderen Kommunen, die das Fällen eines Baumes ab einem bestimmten Durchmesser verboten haben, sorgte für frühzeitiges Fällen vor dem Erreichen des kritischen Durchmessers. Somit erreichte die Verordnung also genau das Gegenteil von dem, was ursprünglich angedacht war." Auch wegen dieser Tatsache seien die Freien Wähler der Meinung, dass für jeden auf seinem Eigentum, im legalen Rahmen, Baumpflanzungen und –fällungen erlaubt sein sollten, sofern es guter, verantwortungsvoller fachlicher Praxis entspricht. Auch sind sich die Freien Wähler einig, dass diese Verordnung eine sicherlich nicht gewollte ausufernde Bürokratie mit sich bringt und dass schlussendlich der Schutz des persönlichen Eigentums klar an höchster Stelle steht.

Vorschlag der Freien Wähler: Bürgerbeteiligung an Solaranlagen

Des Weiteren waren noch verschiedene andere Umweltthemen Teil der Tagung. Anton Gollmitzer etwa ist das Vorantreiben von Fotovoltaikanlagen auf Dächern im öffentlichen sowie im privaten Bereich wichtig. Eine sinnvolle Möglichkeit würde laut den Freien Wählern hier eine Bürgerbeteiligung an Solar- und Fotovoltaikanlagen von Regionalstrom als Kapitalanlage bieten. Ähnliche Modelle gibt es Gollmitzer zufolge bereits mit großem Erfolg in mehreren Städten. Hier böten sich große Ressourcen, "die uns dem Ziel näherbringen, bis 2050 klimaneutral zu werden".

Kantinen in Günzburg sollen auf regionale und saisonale Küche setzen

Ein Vorschlag der Landwirtschaftsreferentin Sybille Löhle war die Anregung an die Kantinen, im Stadtgebiet möglichst auf regionale und saisonale Lebensmittel aus der heimischen Landwirtschaft zurückzugreifen. Dadurch bleibe die Wertschöpfung vor Ort, gleichzeitig werde der vor- und nachgelagerte Lebensmittel verarbeitende Bereich, wie heimische Metzgereien und Molkereien, gestärkt.

Ruth Abmayr als Fraktionsvorsitzende forderte, den Waldlehrpfad und das Naturklassenzimmer zu renovieren und wieder einladend herzurichten, sinnvoll wäre es an dieser Stelle im Birket außerdem, neue Anlaufstellen für Naturinteressierte zu schaffen.

Eine weitere Idee kam von Franz Demharter, der zeitnah eine Broschüre der möglichen Wanderwege rund um das Stadtgebiet Günzburg erstellen möchte. Darüber hinaus forderten alle Teilnehmer der Klausurtagung nachdrücklich einen schnellstmöglichen Ersatz für die im Juni vergangenen Jahres zerstörte Kleintierzuchthalle in der Nähe des Günzburger Bahnhofs. (AZ)