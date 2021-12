Günzburg

12:30 Uhr

Freude in Günzburg über Investition in neuen Legoland-Themenbereich

Legoland ist ein Besuchermagnet in Günzburg. Nun wird der Park erweitert.

Plus Im Bauausschuss ist das Vorhaben Thema gewesen, wie auch neuer Wohnraum in der Günzburger Weststadt und die Bauarbeiten in der Munasenke.

Von Walter Kaiser

Das Legoland bekommt - wie berichtet - einen neuen Themenbereich. Ersten vorbereitenden Bauarbeiten haben die Mitglieder des Günzburger Bauausschusses bei ihrer Sitzung am Dienstag einhellig zugestimmt, obwohl eine Detailplanung noch nicht vorliegt. Im Freizeitpark werde für eine weitere Attraktion viel Geld in die Hand genommen, freute sich nicht nur Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) über die Investition in zweistelliger Millionenhöhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen