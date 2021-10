Frische Eier kommen in Günzburg aus dem mobilen Hühnerstall

Plus Junglandwirt Magnus Kempfle aus Günzburg züchtet Hühner, um Eier für den heimischen Hofladen zu produzieren. Damit die Tiere viel Auslauf haben, hat er einen mobilen Stall gebaut.

Magnus Kempfle mag seine Hühner. Liebevoll streichelt er über den Kopf und die Federn eines Huhns, das sich vertrauensvoll in seine Arme schmiegt. 35 Hühner und ein Gockel picken auf einem abgezäunten Areal auf der Märchenwiese im Gras. Alle vier Wochen wandern die Tiere an der Reisensburger Straße mit ihrem mobilen Hühnerstall ein Stück weiter zu frischen Wiesenstücken.