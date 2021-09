Günzburg

Für 1,7 Millionen Euro wird aus einem ehemaligen BKH-Haus eine besondere WG

Plus Der Verein Arbe hat etwa 1,7 Millionen Euro in die Sanierung der neuen Heimat in Reisensburg investiert. Nach drei Jahren Umbau sind auch die Wohnungen fertig.

Von Michael Lindner

Es ist ein langer und mühevoller Weg gewesen, den Gerhard Fischer und seine Mitstreiter gegangen sind. Ein Weg, der immer wieder von Rückschlägen gekennzeichnet ist. Ein Weg, der immer teurer wurde und die finanziellen Kapazitäten des Vereins beinahe überschritten hätte. Es ist aber auch ein Weg, den Fischer immer wieder gehen würde. Denn das Ergebnis ist es, worauf es ankommt, betont der ehemalige Pflegedienstleiter am Günzburger Bezirkskrankenhaus. Und das kann sich sehen lassen. Der Verein Arbe – kurz für "Arbeit und Beschäftigung für psychisch Belastete – Psychosoziale Hilfsgemeinschaft " – hat neben dem BKH in unmittelbarer Nähe zum St.-Elisabeth-Kindergarten eine neue Heimat geschaffen. Einen Ort, an dem Menschen mit Handicap arbeiten, aber auch leben können.

